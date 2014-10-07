علاج 6418 حاجاً في مواقعهم في يومي التروية وعرفة

الرياض - محمد الحيدر

قال ل "الرياض" الدكتور طارق بن سالم العرنوس مدير عام الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة الطوارئ والطب الميداني إن الفرق الطبية العاملة على سيارات الإسعاف الصغيرة قد باشرت علاج (2780) حالة في الميدان يوم التروية، وتم نقل عدد (76) حالة إلى مستشفيات المشاعر وعالجت عدد (3638) حالة في الميدان يوم عرفة وتم نقل (93) حالة إلى المستشفيات بنسبة تقل عن 3% من مجموع الحالات. موضحا تميز هذه الفرق بالقدرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ الطبية واتخاذ القرار السليم في جميع الظروف التي تستدعي التدخل السريع، وأضاف: "صاحبت سيارات الإسعاف الحجيج في منى في يوم التروية ومع إشراقة خيوط الفجر الأولى ليوم عرفة التاسع من ذي الحجة انطلقت الفرق الطبية العاملة على سيارات الإسعافات لتصحب الحجيج في رحلة التصعيد ثم في أماكن تواجدهم على جبل الرحمة حيث تنتشر في كافة أرجاء عرفات لتؤدي واجبها في علاج الحالات الطارئة والاسعافية من حجاج بيت الله الحرام ونقل من تستدعي حالته منهم إلى أقرب مستشفى.