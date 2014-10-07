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اللواء العمرو يقلد عدداً من ضباط الدفاع المدني رتبهم الجديدة

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اللواء العمرو يقلد عدداً من ضباط الدفاع المدني رتبهم الجديدة اللواء العمرو يقلد عدداً من ضباط الدفاع المدني رتبهم الجديدة

    قلد مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو، أمس الاثنين العميد. د/علي بن عطالله العتيبي مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم والعميد/ أسعد بن محمد العثمان مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لشؤون العمليات رتبتي لواء، كما قلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة.

وأشار اللواء/ العمرو بأن هذه الترقيات تُعتبر حافزاً للمترقين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، في خدمة هذا الوطن ومن يعيش على أرضه، وأنها استمرار للدعم اللامحدود الذي يجده رجال الدفاع المدني في هذا الوطن الغالي.

وقد أعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه الثقة التي أولوهم إياها، داعين الله -عز وجل- أن تكون عوناً لهم على طاعته بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الرشيدة.

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