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بالصور| حملة أمنية مكبرة في شوارع المنصورة لضبط المخالفات

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بالصور| حملة أمنية مكبرة في شوارع المنصورة لضبط المخالفات بالصور| حملة أمنية مكبرة في شوارع المنصورة لضبط المخالفات

كتب : صالح رمضان منذ 41 دقيقة

شنت مديرية أمن الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة بدائرة قسم أول المنصورة شارك فيها كافة الأجهزة النوعية من مباحث و مرور ومرافق وتموين ومسطحات بقيادة اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، مدعومة بتشكيلين من قطاع الأمن المركزي بالمنصورة، تمكنت الحملة خلالها من ضبط مئات المخالفات، وأسفرت جهود الحملة عن قضية تعاطي مخدرات وسلاح أبيض و5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

وتمكنت شرطة المرور من سحب 144 رخصة القيادة والتسيير وعمل 114 تصالح فوري بإجمالي مبلغ 5700 جنيه وحجز 16 مركبة متنوعة من سيارات و"توك توك" وحررت شرطة المسطحات 12 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام.

وحررت شرطة المرافق 420 قضية إشغال طريق وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل رخصة بائع متجـول وعدم حمـل شهادة صحية ومخالفــة قانون النظافة.

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