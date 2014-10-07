لويس إنريكي يهدد خوردي ألبا بماتيو

من أهم سمات لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أنه لا يجعل لاعبا واثقا في أن مكانه محجوز باسمه في البلوجرانا، وهذه القاعدة تهدد أمان خوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق.

ألبا من الأسماء القليلة التي حافظت على مكانها في برشلونة خلال الأسابيع الأولى من عمر إنريكي مديرا فنيا للفريق الكتالوني.

لكن بعدما ظهر هبوط في مستواه مؤخرا، ووضح ذلك للجميع أمام باريس سان جيرمان، قرر إنريكي تهديد ألبا بلاعب أخر بحسب ما رصدته صحيفة ماركا.

جيرمي ماتيو شارك بعد مباراة سان جيرمان ليس كقلب دفاع، بل كظهير أيسر مع استبعاد ألبا.

اللاعب القادم من فالنسيا لعب مباراة ريو فايكانو وقدم عرضا طيبا في المركز الذي كان يشارك فيه منذ سنوات.

وقال ماتيو بعد المباراة: "هذا المركز ليس غريبا عني، فصحيح أني ألعب كقلب دفاع منذ فترة لكني أحب التواجد ناحية اليسار أيضا".

وتابع الفرنسي صاحب الـ31 عاما "قدمت عرضا طيبا في رأيي، تحركت كثيرا في الهجوم وكانت الامور تبدو جيدة".