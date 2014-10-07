أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لويس إنريكي يهدد خوردي ألبا بماتيو

Google+ Print
لويس إنريكي يهدد خوردي ألبا بماتيو لويس إنريكي يهدد خوردي ألبا بماتيو

من أهم سمات لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أنه لا يجعل لاعبا واثقا في أن مكانه محجوز باسمه في البلوجرانا، وهذه القاعدة تهدد أمان خوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق.

ألبا من الأسماء القليلة التي حافظت على مكانها في برشلونة خلال الأسابيع الأولى من عمر إنريكي مديرا فنيا للفريق الكتالوني.

لكن بعدما ظهر هبوط في مستواه مؤخرا، ووضح ذلك للجميع أمام باريس سان جيرمان، قرر إنريكي تهديد ألبا بلاعب أخر بحسب ما رصدته صحيفة ماركا.

جيرمي ماتيو شارك بعد مباراة سان جيرمان ليس كقلب دفاع، بل كظهير أيسر مع استبعاد ألبا.

اللاعب القادم من فالنسيا لعب مباراة ريو فايكانو وقدم عرضا طيبا في المركز الذي كان يشارك فيه منذ سنوات.

وقال ماتيو بعد المباراة: "هذا المركز ليس غريبا عني، فصحيح أني ألعب كقلب دفاع منذ فترة لكني أحب التواجد ناحية اليسار أيضا".

وتابع الفرنسي صاحب الـ31 عاما "قدمت عرضا طيبا في رأيي، تحركت كثيرا في الهجوم وكانت الامور تبدو جيدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع