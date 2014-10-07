الإعلان عن الفائزين بأولى جوائز نوبل 2014

فاز جون أوكيف والزوجان ماي بريت وإدوارد موزر بجائزة نوبل في الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لعام 2014، وذلك لاكتشافهم “محدد المواقع التلقائي-GPS” داخل المخ.

وسيذهب نصف الجائزة إلى جون أوكيف، ويتم تقسيم النصف الآخر بين الزوجين ماي بريت وإدوارد موزر.

وجون أوكيف، 75 عامًا، يعمل مديرًا لمركز سينسبري ويلكوم للدوائر العصبية والسلوك في جامعة لندن، وهو يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

أما ماي بريت موزر، 51 عامًا، فهي مواطنة نرويجية، عملت في كلية لندن الجامعية في الماضي، ولكنها الآن تشغل منصب مديرة مركز الحوسبة العصبية في تروندهايم بالنرويج.

وإدوارد زوجها، 52 عامًا، أيضًا نرويجي، عمل في مرحلة ما بعد الدكتوراة مع زوجته ماي بريت موزر، أولًا في جامعة ادنبره، بعدها في وقت لاحق عالمًا زائرًا في مختبر جون أوكيف في لندن.

في عام 1971، اكتشف جون أوكيف المكون الأول لنظام تحديد المواقع داخل المخ البشري، حيث وجد أن نوعًا من الخلايا العصبية في منطقة من المخ يسمى “hippocampus”، كانت تنشط دائمًا عند تواجد الفئران في مكان معين داخل الغرفة، وتنشط خلايا عصبية أخرى عندما كانت الفئران تنتقل لأماكن أخرى، واستخلص أوكيف من هذه الملاحظات أن هذه “الخلايا المكانية” تقوم بعمل خريطة للغرفة.

بعد أكثر من ثلاثة عقود، في عام 2005، اكتشفت ماي بريت وزجها إدوارد موزر مفتاح آخر أساسي من نظام تحديد المواقع داخل المخ، وحددا نوعًا آخر من الخلايا العصبية، التي أطلقا عليها اسم “خلايا الشبكة”، التي تولد نظام تنسيق وتحديد المواقع بدقة داخل المخ، وأظهرت بحوثهما لاحقًا، كيف يقوم المخ بتحديد المكان وكيف تعمل شبكة الخلايا أثناء التنقل من مكان لآخر.

وحلت اكتشافات جون أوكيف، وماي بريت موزر وإدوارد موزر المشكلة التي شغلت رأس الفلاسفة والعلماء منذ قرون، ألا وهي كيف يستطيع المخ عمل خريطة للمساحة المحيطة بنا، وكيف يمكن للبشر التنقل بثقة واكتشاف الطريق في بيئات معقدة.

وصرحت أيضا الأكاديمية السويدية أنها ستعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب هذا العام يوم الخميس 9 اكتوبر الاول في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وتتلقى الأكاديمية السويدية التي تأسست عام 1786 عادة كل سنة نحو 350 اقتراحًا بأسماء المرشحين لأرقى الجوائز الأدبية في العالم، والتي تمنح منذ عام 1901 تنفيذًا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

ويتسلم الفائز جائزة قيمتها ثمانية ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) من عاهل السويد في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر.

أما عن برنامج الجوائز لهذا العام فهو يأتي كالتالي:

- الاثنين 6 أكتوبر: الإعلان عن اسم الفائز في علم الفيزيولوجيا أو الطب.

- الثلاثاء 7 أكتوبر: الإعلان عن اسم الفائز في علم الفيزياء

- الأربعاء 8 أكتوبر: الإعلان عن اسم الفائز في الكيمياء

- الخميس 9 أكتوبر: الإعلان عن اسم الفائز في الأدب

- الجمعة 10 أكتوبر: الإعلان عن اسم الفائز في مجال السلام

- الاثنين 13 أكتوبر: الإعلان عن جائزة بنك SVERIGES المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفريد نوبل.