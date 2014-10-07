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فرقة ” التخت الشرقي” تحيي احتفال نصر أكتوبر بشرم الشيخ

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فرقة ” التخت الشرقي” تحيي احتفال نصر أكتوبر بشرم الشيخ فرقة ” التخت الشرقي” تحيي احتفال نصر أكتوبر بشرم الشيخ

أحيت فرقة التخت الشرقي احتفال الذكرى 41 لنصر اكتوبر بوسط خليج نعمة بشرم الشيخ وسط حضور كبير من السياح المصريين الذين رقصوا وغنوا مع الفرقة الأغانى الوطنيه احتفالًا بنصر أكتوبر .

وأعد مسرح الفرقة بخليج نعمة قطاع خليج نعمة تحت إشراف العميد ربيع عبد الموجود رئيس القطاع والذى أشرف على الحفل حتى انتهاءه فى الساعات الأولى من الصباح ممسكًا بعلم فى يده .

وحضر الاحتفال مئات من العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية بشر الشيخ، وكانت احتفلت المحافظة الأربعاء الماضى بذكرى نصر اكتوبر بوضع إكيل من الزهور على قبر الجندى المجهول بطابور عرض للفرق الكشفية والمدرسية بطور سيناء .

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم المجاهدين على مسرح منطقة هوليود السياحية .

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