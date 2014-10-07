مدرب الزمالك – بيانكي.. ' الفائز ' الذي يحب الصفقات وتويتر ومصارعة مارادونا

مشجع ريفير بلات الذي بات أيقونة بوكا جونيورز.. الذي يدمن تويتر والخلافات مع الصحفيين ومارادونا.. الذي قدم خوان رومان ريكيلمي وتعشقه أمريكا اللاتينية.. عن كارلوس بيانكي المرشح لتدريب الزمالك نتحدث.

بيانكي صاحب الـ65 عاما من العمر، والـ30 عاما من النجاح كمدير فني، لكن بشرط وحيد، أن يكون ذلك في أمريكا الجنوبية.

فهو فاشل في أوروبا، برغم أن لقبه في أمريكا اللاتينية هو "الفائز" نسبة إلى اقتناصه كوبا لبرتادورس 4 مرات، والدوري الأرجنتيني في 7 مناسبات مع بوكا ومن قبله فيلزسار سفيلد.

أه، الكثير والكثير يمكن حكيه عن هذا الرجل، الذي يعد من أشهر مدربي العالم وعبر تاريخ كرة القدم.. ويقدمه FilGoal.com كجزء من تغطيته للمرشحين الأقوياء لتدريب الفرسان.

أسطورة

كلاعب هو أيقونة في فيلز سار سفيلد، هداف الفريق التاريخي، وقد سجل 121 هدفا في 165 مباراة.

هو أحد الهدافين التاريخيين للدوري الفرنسي بسبب رحلته مع باريس سان جيرمان وريمي وقد سجل لهما سويا 171 هدفا.

هذا يعكس لماذا لاعبين قد لا تكون مهاراتهم رهيبة مثل مارتن باليرمو، سجلوا كثيرا تحت قيادة بيانكي المعروف عنه قدرته في تطوير أداء المهاجمين.

مكتشف نجوم

كمدرب، هذا الرجل رمز في صناعة النجوم من مدارس الناشئين.. خوان رومان ريكيلمي، والتر صامويل، كارلوس تيفيز، باليرمو.

بيانكي قاد فيلز سار سفيلد للفوز بالدوري الأرجنتيني 3 مرات وبكوبا ليبرتادوريس مرة. من هنا انتقل إلى بوكا جونيورز رغم أنه في الأصل مشجع لريفيربلات.

فاز مع بوكا بالدوري 4 مرات، وبليبرتادوريس 3 مرات ليرفع رصيده من هذا اللقب القاري إلى 4 وهو رقم قياسي مسجل باسمه دون سواه.

هذه الإنجازات جعلته يفوز بلقب أفضل مدربي أمريكا اللاتينية 5 مرات.

رجل المباريات الكبرى

لهذا إن كانت لديك مباراة كبرى ومدربك هو بيانكي لا تقلق.

فهو رجل فاز على ميلان في فترة فابيو كابيللو الذهبية، وانتصر على ريال مدريد في عهد الجالاكتيكوس بوجود رونالدو وراؤول وزين الدين زيدان.

لكن هذه الشخصية الرائعة، ليست كاملة.. لديها عيب يجعل التعاقد معها مخاطرة.

فاشل خارجيا

مع نجاح تلو الأخر لبيانكي، وصلته العديد من العروض للتدريب في أوروبا، وقد لبى النداء ووقع لروما سنة 1996.

كم سنة درب فيها روما؟ لا.. لقد رحل في 1996 أيضا.

بعدها ذهب إلى أتليتكو مدريد الذي احتفى بأنه قد جلب المدرب "الفائز" دوما.. لكن ولاية هذا الرجل لم تتعد 4 أشهر.

وتم وصف هذا الرجل بالساذج من محللي صحفية ماركا الإسبانية ذائعة الصيت بسبب سوء إدارته للأندية الأوروبية!

محب للصفقات

لدى بيانكي عددا من التجارب مع العمل في فريق أتم صفقات عديدة.

فقد نجح من قبل في الفوز بالدوري بعد 7 صفقات جلبها له نادي بوكا جونيورز.

كما فشل في حالة أخرى، وتم انتقاد صفقاته العديدة، وكان رده للصحفيين "ربما تريدون مني التعاقد مع مايكل جوردان لترضون عني".

ومجنون

هذه مميزاته وتلك عيوبه.. فماذا عن شخصيته، حسنا الزمالك لو تعاقد معه سيكون في حضرة رجل مثير للجدل!

ليس مجنونا جدا، لكنه حاد.. هناك مدربين يتسمون بالهدوء، هناك مدربين لا تحب مؤتمراتهم الصحفية التي لا تخلو من كليشيهات تتعلق بـضرورة العمل الجماعي وبذل الجهد.

في مؤتمر صحفي وجه كلامه لصحفي اسمه دانييل ريتاموزو معروف عنه أنه دائم الانتقاد لبيانكي باستمرار.

قال له: "أنا أجتهد حتى تكون أنت تحديدا راض عني، ليس لأي شيء أخر".

يعشق تويتر.

وعبر حسابه على تويتر نشر بيانكي ما يلي "أكون في قمة السعادة حين أواجه صحفيا وأهاجمه ويهاجمني في وجهي.. تماما تكون سعادتي كأني فزت ببطولة".

وطبعا أشهر خلافاته كانت مع مارادونا، بعدما قال إنه مع احترامه لدييجو ولبيليه يرى ليونيل ميسي كأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

مارادونا بعدها اتهمه بأنه سبب رحيل ريكلمي عن النادي، وأنه يهدم بوكا جونيورز.

فنيا

استخدامه لريكيلمي يجعله من المدربين القلائل الذين يجيدون استخدام صانع ألعاب كلاسيكي حاليا. وهذا أمر جيد بالنسبة للزمالك في ظل اعتماد الفريق على أيمن حفني.

يحب اللعب برأس حربة واحد صريح، ويستخدم طريقة 4-4-1-1 أكثر من غيرها في الفرق التي دربها.

يعتمد على جوهرة في وسط الملعب، بارتكاز وحيد أمامه ثنائي يفتح الملعب على مصراعيه وصانع لعب ثم مهاجم متأخر يميل للجناح، ورأس حربة صريح.