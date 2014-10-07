مريم الصالح استقبلت رفاق دربها بالدموع بعد عودتها من العلاج

استقبل مسؤولون في وزارة الإعلام الكويتية، ونجوم الفنّ الكويتي الفنانة القديرة مريم الصالح بالورود عند وصولها إلى البلاد بعد رحلة علاج طويلة قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية في أحد المستشفيات بولاية بوسطن، وبدوره استقبلت مريم الحاضرين بالدموع.

وكان في استقبالها في قاعة التّشريفات: وزير الإعلام، ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، إلى جانب عدد كبير من الفنانين: الفنانة القديرة حياة الفهد، والفنانة القديرة سعاد عبدالله، والفنان القدير محمد المنيع، والفنان جاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعلي جمعة، وصادق الدبيس، وهدى الخطيب.

وأعربت الفنانة الصالح عن خالص الشكر والعرفان للشعب الكويتي وللشيخ سلمان الحمود ولزملائها الفنانين والفنانات الذين لم ينقطعوا عن السؤال عن صحتها طوال رحلة العلاج، الأمر الذي خفف عنها الكثير.

وعبّرت الصالح عن سعادتها بعودتها إلى أرض الوطن بكل شوق، حامدة الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة والعديدة التي أسبغها عليها.

يذكر أنّ الفنانة الصالح تلقّت علاجاً استمر نحو 14 شهراً في أحد مستشفيات ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الفنانة أنّها ستقوم بالسفر مرة أخرى بعد 6 أشهر لمراجعة الأطباء المشرفين على حالتها الصحية.

وأشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح بالعطاء المتميز للفنانة القديرة مريم الصالح خلال مسيرتها الفنية معرباً عن الأمل في استمرارها بعطائها الفني.

وبارك الشّيخ سلمان الحمود خلال استقباله للفنانة الصالح في مطار الكويت الدولي، لأسرتها وللأسرة الفنية ولوزارة الاعلام ولكل محبيها على عودتها سالمة إلى البلاد داعياً المولى أنّ يديم عليها موفور الصحة والعافية.

وأعرب الشّيخ سلمان عن سعادته بالمشاركة في استقبال الفنانة الصالح، آملا أنّ تستمر في عطائها الفنّي لاسيما أنها من الفنانات الأوائل اللواتي عرفهن المسرح الكويتي، على حد قول الشيخ.

كما شكر الشيخ وسائل الاعلام على وجودها ودعمها الدائم للفنانين، سائلاً المولى أن يحفظ الكويت دار أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وبالمناسبة قالت الفنانة حياة الفهد: "حضورنا مع زملائنا الفنانين أقل مانقدمه لصديقتنا وأختنا ورفيقة دربنا الفنانة مريم الصالح ولله الحمد على تجاوزها العارض الصحي".

بدورها الفنانة سعاد عبدالله، شكرت وزارة الإعلام وزملائها الفنانين على استقبال رفيقة دربها مريم الصالح ووصفته بالرائع، مباركة لها ولأسرتها عودتها إلى أهلها سالمة.

أما الشّيخ دعيج الخليفة الذي حرص على استقبال مريم الصالح فور وصولها وتكفّل بدفع ثمن كرسيها المتحرك فقال: "العيد عيدان بوصول فنانة الكويت والخليج مريم الصالح وأتشرف بوجودي لاستقبالها مع كوكبة جميلة من نجوم الكويت والوطن العربي"، شاكرا وزارة الإعلام وعلى رأسها الوزير الشيخ سلمان الحمود وكافة المسؤولين على حسن الاستقبال.

وتعد الفنانة الصالح من أوائل الفنانات الكويتيات اللواتي اعتلين خشبة المسرح وقدمت العديد من الأعمال منها مسرحية: "الطاعة"، و"صقر قريش" و"سكانه مرته" و"ضاع الديك" و"سيف العرب"، كما قدّمت العديد من المسلسلات التلفزيونية منها: "مذكرات بوعليوي" و"محكمة الفريج" و"إنهم يكرهون الحب" و"الرحيل" و"درس خصوصي" و"خالتي قماشة" و"قاصد خير" و"العقاب" و"ديوان السبيل" و"ثمن عمري".

وحصلت الفنانة الصالح الملقبة "رائدة الفن الخليجي" على جائزة الدولة التقديرية، التي يقدّمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأعلى وسام ثقافي تقدمه الدولة للمتميزين في الإبداع.

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