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ميريام فارس تحيي حفل دريم بارك في مصر

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ميريام فارس تحيي حفل دريم بارك في مصر ميريام فارس تحيي حفل دريم بارك في مصر

الثلاثاء 07-10-2014 00:02

أحيت النّجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً ضخماً مساء أمس الأحد بملاهي دريم بارك بمدينة السادس من أكتوبر، فى أولى حفلاتها وأول ظهور لها بعد دخولها القفص الذهبي، حيث بدأ الحفل عند التاسعة واستمر على مدار ساعة ونصف إذ أشعلت ميريام حماس جمهورها، الذي ظلّ يردد معها أغانيها.

وقامت ميريام خلال الحفل بغناء مجموعة كبيرة من أغنياتها المصرية واللبنانية منها: "ناديني" و"هقلق راحتك" و"أنا والشوق" و"أنا قلبى ليك" و"واحشنى إيه" و"أنا مش أنانية" و"حسسنى بيك" و"ياعالم بالحال".

وغنّت ميريام ورقصت على أغانيها حيث لقيت إعجاب الجمهور، الذي طالبها بإعادة أداء بعض الرقصات والحركات الاستعراضية التي تتميز بها ميريام.

وفاجأت المطربة اللبنانية جمهورها بتقديم أغنية "سواح" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، و"يا بنت السلطان" للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، وهما الأغنيتان اللتان لاقيتا تصفيقاً حاداً من الجمهور.

وأشارت ميريام خلال الحفل إلى أنها تعشق تراب وتدرك جيداً مدنها ومحافظاتها المختلفة، التي ظلّت تردد أسماءها.

 

 

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