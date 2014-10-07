بسبب السبكي عين عمرو سعد في خطر

حالة من الغضب الشديد تنتاب الممثل المصري عمرو سعد هذه الأيام، بسبب قيام المنتج محمد السبكي بإجباره على إجراء جراحة في عينه لزرع عدسة، لأن الشخصية التي جسدها في فيلم "حديد" المعروض حالياً تطلبت ذلك. وبالفعل خضع عمرو للجراحة ولكن بعد مرور فترة على العملية، لاحظ ورم كبير في عينه مع احمرار شديد، فقام بمعاتبة السبكي بسبب إجباره على العملية.

وحسب ما علمه "سيدتي نت"، ذهب عمرو برفقة السبكي إلى طبيب العيون الذي أجرى له الجراحة ليفاجئه الأخير أنه بحاجة إلى جراحة أخرى في العين نفسها، ولكن السبكي أخبره أنه سيتكفل بكافة مصاريف العملية.

فيلم "حديد" يشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد كل من الفنانين: درة زروق وزكي فطين عبد الوهاب، سيناريو وحوار مصطفى سالم، ومن إنتاج محمد السبكي وإخراج أحمد البدري.