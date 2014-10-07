أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سيدة مجهولة تعترض طريق ريهانا وتشتمها‏

Google+ Print

الإثنين 06-10-2014 12:58

تعرضت النجمة العالمية Rihanna لموقف محرج وغريب، خلال تجولها أمس الأحد في أحد شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وقد ذكرت إحدى المصادر أن سيدة مجهولة إعترضت طريق Rihanna وأوقفتها فجأة، ثم أغرقتها بالشتائم والكلام البذيء متهمة إياها بتدمير حياتها العاطفية، حيث أن حبيبها هو من أكبر المعجبين بها.

ونقلاً عن شهود عيان، لفت المصدر نفسه إلى أن الإشكال تطوّر بعد محاولة تلك السيدة ضرب Rihanna ومنعها من متابعة طريقها، ولولا تدخّل حراس المغنية الشخصيين، لكانت فقدت الأخيرة أعصابها وردّت على الإمرأة المجهولة بالأسلوب عينه.

وكشفت موقع أجنبي أن Rihanna، التي منعت الباباراتزي من التصوير بالقوة، شعرت بالإرتباك في البداية، كما ناشدت المارة واصحاب المحال التجارية لإبعاد السيدة "المجنونة" عنها، حسب ما وصفتها.

لا بد من الإشارة إلى أن نجمات هوليوود يواجهن بشكل دائم مواقف كهذه، من قبل أشخاص مجهولين وربما مهووسين بهم.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي