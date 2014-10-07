سيدة مجهولة تعترض طريق ريهانا وتشتمها‏

تعرضت النجمة العالمية Rihanna لموقف محرج وغريب، خلال تجولها أمس الأحد في أحد شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وقد ذكرت إحدى المصادر أن سيدة مجهولة إعترضت طريق Rihanna وأوقفتها فجأة، ثم أغرقتها بالشتائم والكلام البذيء متهمة إياها بتدمير حياتها العاطفية، حيث أن حبيبها هو من أكبر المعجبين بها.

ونقلاً عن شهود عيان، لفت المصدر نفسه إلى أن الإشكال تطوّر بعد محاولة تلك السيدة ضرب Rihanna ومنعها من متابعة طريقها، ولولا تدخّل حراس المغنية الشخصيين، لكانت فقدت الأخيرة أعصابها وردّت على الإمرأة المجهولة بالأسلوب عينه.

وكشفت موقع أجنبي أن Rihanna، التي منعت الباباراتزي من التصوير بالقوة، شعرت بالإرتباك في البداية، كما ناشدت المارة واصحاب المحال التجارية لإبعاد السيدة "المجنونة" عنها، حسب ما وصفتها.

لا بد من الإشارة إلى أن نجمات هوليوود يواجهن بشكل دائم مواقف كهذه، من قبل أشخاص مجهولين وربما مهووسين بهم.

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