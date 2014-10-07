أمل بوشوشة في الدراما المصريّة لأوّل مرّة

انضمّت الفنّانة الجزائريّة أمل بوشوشة لفريق المسلسل المصري "سرايا عابدين" بجزئه الثّاني، حيث ستقدّم شخصيّة جديدة في العمل الذي يعتبر أولى مشاركاتها في الدراما المصريّة.

وتُطل بوشوشة بدور جديد لم يكن موجوداً في الجزء الأوّل، حيث تلعب دور "الأميرة تيارا" وهي إحدى أقارب "الخديوي اسماعيل"، التي تدخل للقصر للتجسّس على كل ما يحدث هناك.

يشار إلى أنّ الجزء الثّاني من "سرايا عابدين" شهد اعتذار عدد من النّجوم عنه، مثل الفنّانة غادة عادل والفنّانة داليا مصطفى والمخرج عمرو عرفة أيضاً.

وتمّ إسناد مهمّة إخراج الجزء الجديد للمخرج السوري شادي أبوالعيون، والعمل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وبطولة قصي خولي ويسرا ..

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"