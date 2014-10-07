رئيس الحكومة الليبية يقبل دعوة «البشير» لزيارة السودان

كشف مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى، عن أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، تلقى دعوةرسمية من الرئيس السوداني عمر حسن البشير لزيارة الخرطوم.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «الثني» قبل الدعوة التي واكبت بيان الخارجيةالسودانية، الذي أعلنت فيه اعتراف السودان بمجلس النواب الليبي المنتخب، باعتباره «الجسم الشرعي والوحيد الممثل للشعب الليبي».

وأضاف المصدر أن الحكومة الليبية رحبت بدعوة الرئيس البشير واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح وتأكيدًا من السودان على دعم المسار الديمقراطيفي ليبيا، موضحًا أن رئيس الحكومة الليبي سيزور السودان وفقًا لبرنامجالزيارات المجدولة.