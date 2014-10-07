«النقابات المستقلة بالسويس» يعلن تضامنه مع رئيس نقابة «أليكو إيجيبت»

أصدر الإتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس، مساء اليوم، بيان يعلن من خلاله تضامنة مع مصطفى المصرى رئيس نقابة شركة اليكو ايجيبت للألمنيوم بالسويس بعد قرارا إدارة الشركة بإيقافه عن العمل.

وأضاف البيان، أن الشركة قامت بالتعنت مع الزميل وإيقافه عن العمل وتحويلة للتحقيق على اسباب ليست منطقية ومخالفة المادة 64 من قانون العمل 12/2003 وعدم إخطار المنظمة النقابية (الإتحاد التابع له) وإخطارة بمخالفة الزميل لقانون العمل التى تحول اليها للتحقيق وعدم إخطار الإتحاد لحضور ممثل من الإتحاد حضور التحقيقات.

وتابع البيان أنه سبق من قبل محاولة الشركة افتعال أزمات عمالية منذ شهر أغسطس الماضى (إدعاء الشركة فى محضر رسمى بإضراب العمال عن العمل وتم اثبات عكس ذلك بمعرفة القوى العاملة وتحريات المباحث”وطلب مفاوضة بوزارة القوى العاملة ﻻسباب التعزر المالى للشركة ولم تكتمل لعدم تقديمهم المستندات وتقديم طلب إغلاق جزئى بالقوى العاملة وتشكيل لجنة لذلك ويت تاجيلها)و(اخيرا: إيقاف رئيس النقابة عن العمل وتحويلة للتحقيق لأسباب غير قانونية.

وأختتم البيان ” أن كل ذلك لترويع العمال وتهديدهم ونحن نرفض هذه اﻻساليب ونطالب بإحترام العمال والدستور والقانون للعمل فى بيئة عمل متوازنة اﻷطراف لدفع عجلة اﻻنتاج الى الامام بالعمال المصريين النخلصين لوطنهم وبلدهم الحبيب مصر”.