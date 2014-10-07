الوفد يطالب بإزالة عشوائيات قصر الشوق بميدان الأربعين بالسويس‎

طالب على أمين القيادي بحزب الوفد بالسويس كلا من اللواء العربي السروي المحافظة واللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لإمن السويس باتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمخالفات مبني قصر الشوق المتواجد بوسط ميدان الاربعين ووجود بعض الجائلين بجواره دون تدخل شرطة المرافق وازالتهم أسوة بما حدث فى ميدان الاربعين من حملة أزالات واسعة منتصف الشهر الماضي.

أضاف أمين أنه سبق وقدم فى عام 2009 اثناء تواجده بالمجلس المحلي يرافقه 4 أعضاء اخرين من احزاب الوفد والتجمع بمذكرة للواء سيف جلال محافظ السويس الأسبق بازالة مبني قصر الشوق المخالف للتخطيط العمراني بميدان الاربعين ونقل ممتلكات المبني لاحد المناطق فى مدينة النور أو السلام أو المحروسة وتم احالة الامر للجنة قانونية ولكن دون تفعيل.

وأوضح أنهم فوجئوا فى شهر أبريل الماضي بتطوير فى مبني قصر الشوق بميدان الأربعين وفتح محلات جديدة بالمبني تؤدي إلى أزمة واحتقان مروري وأزمة بالميدان المقتظ بالاساس بالمحلات بالمخالفة للقانون.

وأضاف أمين أنهم يطالبون كقوي سياسية من المجلس التنفيذى لمحافظة السويس إتخاذ قرارات قوية لتطوير ميدان الأربعين والضرب بيد من حديد على كل المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.