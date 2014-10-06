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إطلاق سراح أكثر من 60 شاحنة مصرية محتجزة بليبيا منذ 21 يومًا

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أعلن جمال عون، شيخ السائقين بكفر الزيات، مساء الإثنين، إطلاق سراح أكثر من ٦٠ شاحنة مصرية احتجزت لحوالي ٢١ يوما بأجدابيا شرق ليبيا، وذلك بعد أن قامت الميليشيات الليبية المسلحة بالإفراج عنهم بعد محاولة الضغط علي المصرية لإطلاق سراح محمد سلامة المغربي، المسجون الليبي بمصر، إثر اتهامه بالتسلل إلي بشكل غير رسمي.

وقال عدد من السائقين المصريين المفرج عنهم، إن «الإفراج عنهم تم بوساطات «مصرية ليبية»، علي رأسها مكتب المخابرات الحربية بمطروح، برئاسة العميد أحمد عشري، وبمتابعه العقيد معتصم زهران، مسؤول شؤون القبائل بالمكتب، والعقيد بشير بوضفير، آمر الكتيبة الدفاعية بأجدابيا من الجانب الليبي».

وأضاف «عون» أن هناك عددا من الشاحنات المصرية بعد إطلاق سراحها قررت العودة إلي الأراضي الليبية لتفريغ حمولتها، وعددها ٢٥ شاحنة مصرية، والباقي من الشاحنات في طريقه إلي المنفذ المصري، مؤكدا أن إطلاق سراح الشاحنات المصرية تم منذ نصف ساعة تقريبا.

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