احتفال مزدوج بالعيد وذكرى النصر

تداخلت احتفالات عيد الأضحى مع ذكرى حرب أكتوبر، الإثنين، بالمحافظات، وخرجت الجماهير إلى الشوارع للاحتفال بالمناسبتين معاً، ووضع المحافظون إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، فيما فشلت دعاوى جماعة الإخوان، وما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، فى الحشد والتحريض لإفساد فرحة المصريين بالعيد، وذكرى نصر أكتوبر.

ففى الدقهلية، فتحت المتاحف والحدائق بالمنصورة للجماهير مجاناً بدءاً من توقيت بدء عبور قناة السويس فى الساعة الثانية ظهراً.

وفى قنا، علق الأهالى العلم على واجهات المنازل والنوافذ والمحال التجارية، وجاب الشباب شوارع المدينة على أنغام «تسلم الأيادى»، ووضع المحافظ عبدالحميد الهجان إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وأعلنت مديرية الأمن حالة الاستنفار القصوى للتصدى لأى محاولات يقوم بها أعضاء الجماعة.

وفى سوهاج، وضع اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، فى حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وكثفت مديرية الأمن من تعزيزاتها أمام المواقع والمؤسسات الشرطية، فيما أكد مصدر أمنى على التعامل بحسم مع الخارجين على القانون، والذين يحاولون تعكير صفو الاحتفال بذكرى النصر.

وفى البحر الأحمر قدم المحافظ أحمد عبدالله التهنئة لقيادات المنطقة العسكرية، وزار المدينة العسكرية، وقدم درع المحافظة لقادة المنطقة العسكرية، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان، واستعانت مديرية الأمن بالبحر الأحمر بالكلاب البوليسية لتفتيش وتمشيط منطقة الاحتفال والمنطقة المحيطة بالنصب التذكارى.

وفى دمياط، توافد المواطنون منذ الصباح للاحتفال باليوم الثالث لعيد الأضحى وانتصار أكتوبر، وحملت العائلات أعلام مصر، وأذيعت الأغانى الوطنية التى ألهبت الحماس ومنها «الله أكبر» و«تسلم الأيادى»، وتزينت الشوارع بالبنرات التى تحيى ذكرى نصر أكتوبر، وأقام ممثلو عدد من الحركات السياسية مثل «فرسان مصر والحركة الوطنية وحركة الدفاع عن الجمهورية»، احتفالات تحت شعار (الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة).

وفى كفر الشيخ، واصل الآلاف من الأهالى، احتفالاتهم بعيد الأضحى وذكرى نصر أكتوبر، وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات احتشاداً جماهيرياً على أغانى النصر، ورفعت الأعلام على واجهات المنشآت الحكومية.

وفى المنوفية، وضع المحافظ، أحمد شيرين، إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بميدان الشهداء، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقال شيرين: إن ذكرى الانتصارات ملهمة للشعوب لاستعادة روح الجماعة والوحدة». مطالباً بالوقوف صفاً واحداً ضد أعداء الوطن.

وفى الشرقية، استعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بكوبرى النصر، منها أمسية فنية لرسوم الأطفال عن حرب 6 أكتوبر.