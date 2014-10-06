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الزمالك: طلبنا الجلوس مع بينتو وكوبر.. وبيانكي

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الزمالك: طلبنا الجلوس مع بينتو وكوبر.. وبيانكي الزمالك: طلبنا الجلوس مع بينتو وكوبر.. وبيانكي

كارلوس بيانكي أحد أيقونات التدريب في الأرجنتين دخل ترشيحات العمل كمدير فني للزمالك بحسب ما أكده النادي الأبيض.

كارلوس بيانكي الفائز بالدوري الأرجنتيني 3 مرات مع فيلز سار سفيلد و4 مرات مع بوكاجونيورز.

كما فاز المدرب المخضرم صاحب الـ65 عاما بكوبا ليبرتادورس 3 مرات أخرها سنة 2003.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن النادي وجه دعوة لبيانكي ومعه هيكتور كوبر وخوسيه بينتو للحضور إلى القاهرة.

ويرغب الزمالك في التفاوض وجها لوجه مع هذا الثلاثي للوصول إلى أنسب شخص يقود القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

بينتو هو الرجل الذي قاد كوستاريكا لإنجاز تاريخي بإيصالها لدور الثمانية من كأس العالم 2014.

هيكتور كوبر وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع فالنسيا، وخسر مرة أمام ريال مدريد وأخرى لصالح بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.

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