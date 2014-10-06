استبعاد المحمدي وإمام من مواجهة بتسوانا

استبعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أحمد المحمدي وحازم إمام وهاني العجيزي مع شريف إكرامي من قائمة الفراعنة التي تسافر لمواجهة بتسوانا.

منتخب مصر مطالب بالفوز على بتسوانا خارج حدود البلاد، وذلك في محاولة لمحو أثار الهزيمة خلال الجولتين الأولى والثانية أمام السنغال وتونس من التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

حازم إمام أصيب خلال تدريبات منتخب مصر، ليخرج ظهير الزمالك من حسابات الجهاز الفني.

كذلك عانى أحمد المحمدي نجم هال سيتي من إصابة في الظهر، ستجعل شوقي غريب في أزمة بعدما فقد 2 ممن يجيدون المشاركة في مركز الظهير الأيمن.

وكان شريف إكرامي قد خرج من حسابات غريب بسبب إصابة في الركبة ضربته مساء يوم السبت.

ويلعب منتخب مصر أمام بتسوانا في العاشر من الشهر الجاري.