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بدء توافد الحجاج علي مطار القاهرة بعد أداء مناسك الحج

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بدء توافد الحجاج علي مطار القاهرة بعد أداء مناسك الحج بدء توافد الحجاج علي مطار القاهرة بعد أداء مناسك الحج

مطار القاهرة – أرشيفية

توالى وصول طلائع الحجاج من الأراضى المقدسة، على رحلات للطيران، والخطوط بعد أداء فريضة الحج، وذلك قبل انتظام الجسر الجوى الذى تنظمة مصر للطيران ابتدا من يوم الأربعاء.

وشدد وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال على ضرورة التزام جميع شركات الطيران بالجداول المعلنة ، وتيسير الاجراءات لضيوف الرحمن ، والالتزام بنقل الحقائب على ذات الرحلات .

ناشد “كمال” الحجاج بالالتزام بالمواعيد المحددة مسبقا على تذاكر الطيران فى التوجهة مدينة الحجاج ، بمطار جدة المخصصة لمصر للطيران والالتزام بالاوزان المحددة ، حرصا على وصول جميع الحقائب على الطائرات وعدم تخلفها .

واشاد وزير الطيران بتعاون السلطات السعودية وتسخير كافة الامكانات للحجاج المصريين، والتنسيق الدائم مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى .

 

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