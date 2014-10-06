إبرا: مورينيو أذكى مدرب تعاملت معه في حياتي

أثنى زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان، على المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي.

ووصف النجم السويدي مورينيو بأنه أذكى مدرب تعامل معه في حياته، التي شهدت مديرين فنيين بقامة بيب جوارديولا وفابيو كابيللو وكارلو أنشيلوتي.

وقال إبراهيموفيتش الذي يتعافى حاليا من إصابة في القدم: "مورينيو هو الأذكى بين المدربين الذين لعبت معهم".

وتابع اللاعب الذي عمل مع الاستثنائي في إنتر ميلان "مورينيو يعرف أن لكل فرد شخصية مختلفة، لا يتعامل مع الجميع بقانون واحد".

وأضاف "يعرف مورينيو كيف يخاطبك جيدا، يستخدم ألفاظه بشكل مختلف مع كل شخص يتعامل معه".