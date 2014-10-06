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الدوحة تستقبل لكأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

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الدوحة تستقبل لكأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي الدوحة تستقبل لكأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

مدريد، (إفي): وقع الاختيار على العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي 2014 التي تقام في 22 من ديسمبر المقبل بين يوفنتوس ونابولي.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي الأول ماوريتسيو بريتا، خلال مشاركته في مؤتمر رياضي بالعاصمة باريس، إن كأس السوبر التي تقام بين بطلي الدوري، يوفنتوس، والكأس نابولي، ستقام في الدوحة.

وستكون هذه المرة السابعة التي تقام كأس السوبر الإيطالي في مباراة واحدة خارج البلد الأوروبي.

فقد أقيمت للمرة الأولى في واشنطن (1993) ثم طرابلس (2002) ونيويورك (2003) وبكين (2009 و2011 و2012).

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