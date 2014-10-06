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ديشان عن مراقبة كريستيانو رونالدو: الأمر معقد

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ديشان عن مراقبة كريستيانو رونالدو: الأمر معقد ديشان عن مراقبة كريستيانو رونالدو: الأمر معقد

"الأمر معقد".. هكذا صرح ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا حين تم سؤاله عن مواجهة كريستيانو رونالدو مساء يوم السبت.

فريق الديوك يلتقي مع منتخب البرتغال في مباراة ودية مساء يوم السبت، والبلدان يستعدان للتصفيات المرشحة لأمم أوروبا.

ويعود كريستيانو رونالدو لتمثيل منتخب البرتغال لأول مرة منذ كأس العالم 2014 من 3 أشهر ونصف.

وقال ديشان عن مواجهة رونالدو: "الأمر معقد.. إنه لاعب يملك فاعلية في قدميه بشكل غير عادي".

وتابع مدرب يوفنتوس ومرسيليا الأسبق "لا يمكنك أن تتركه لدرجة أن يصل لموقف لاعب ضد لاعب في فريقيك، لكن لو راقبته بشكل مكثف ستترك مساحات لرفاقه يستغلونها".

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