افتتاح مهرجان القاهرة للسيرك الدولي فى حديقة الأزهر17 أكتوبر

تفتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للسيرك (سيركايرو) فى حديقة الازهر،وذلك السادسة مسائا يوم 17أكتوبر،وتستمر حتى 26من نفس الشهر.

وتنظم المهرجان مؤسسة المورد الثقافى ، بدعم من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ،وبالتعاون مع وزارة الأثار والمركز الثقافي البريطاني ،وسفارات كل من سويسرا وهولندا والدنمارك ،وتقدم العروض مجانا ، في تمام الساعة 8 مساءً ما عدا يوم 17 و26 تبدأ في تمام الساعة 6 مساءً

تجدر الإشارة إلى أن لا فاعليات الأسبوع الأول ،والتى تبدأ مع حفل الإفتتاح المقام فى حديقة الأزهر بشارع صلاح سالم،ا تشارك بها لعديد من الفرق ،ومنها الانجليزية جانديني ججلينج ،الأسبانية بوڤار،السويسرية لومين،الدنماركيةذا ثري هيروز أوف جتلاند ،و من مصر فرقةمدرسة الدرب الأحمر للفنون .