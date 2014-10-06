الإعلام الأمريكي: ضابط سابق في الاستخبارات الفرنسية التحق بـ«داعش».. وباريس تنفي

أكدت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن ضابطا سابقا في الاستخبارات الفرنسية التحق بصفوف «الجهاديين» في سوريا واستهدفته غارة أمريكية، نهاية سبتمبر، لكن باريس نفت ذلك.

وذكرت مجموعة «ماكلاتشي» الصحفية الأمريكية استنادا إلى مصادر في الاستخبارات الأوروبية أن رجل الاستخبارات السابق الذي لم تكشف هويته، التحق بتنظيم «القاعدة» في أفغانستان ثم في سوريا.

وأضافت هذه المجموعة، التي تملك 29 صحيفة يومية أمريكية، أنه «حادث إنشقاق غير مسبوق على هذا المستوى».

وفي وقت لاحق، أكدت قناة «أي بي سي» الأمريكية هذه المعلومات نقلا عن مسؤولين أمريكيين في الاستخبارات طلبا عدم كشف هويتيهما.

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية تورط أي عميل فرنسي سابق، وقال مسؤول في الوزارة: «المعلومات، التي نشرت بشأن الانتماء المفترض لذلك الشخص المذكور إلى أجهزة استخبارات وزارة الدفاع غير صحيحة إطلاقا».

من جانبها، رفضت المديرية العامة للأمن الخارجي، الاستخبارات الخارجية، الادلاء باي تعليق وكذلك وزارة الخارجية الفرنسية.