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شوبير: أحمد حسن سيستقيل من منصبة بالمنتخب ويصبح مذيعا بقناة صدى البلد

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شوبير: أحمد حسن سيستقيل من منصبة بالمنتخب ويصبح مذيعا بقناة صدى البلد شوبير: أحمد حسن سيستقيل من منصبة بالمنتخب ويصبح مذيعا بقناة صدى البلد

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> كشف الإعلامى الرياضى أحمد شوبير أن مدير الوطنى أحمد حسن قد قرر تركد منصبة عقب مباراتى بتسوانا،و تعاقد على تقديم برنامجا  رياضيا على قناة صدى البلد.

 وعبر تغريدة له بموقع تويتر كتب شوبير نهائيا .. أحمد حسن يعتذر عن الاستمرار مع المنتخب بعد مباراتي بوتسوانا ، ويقدم برنامج رياضي علي قناة صدي البلد

يذكدران الخطوط الجوية الإثيوبية رفضت سفر أحمد حسن مدير المنتخب الوطنى إلى إثيوبيا صباح اليوم، كما كان مُقررًا بدعوى عدم وجود تأشيرة دخول بتسوانا معه.

 وكان أحمد حسن قد حدد اليوم، الاثنين، للسفر إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى بتسوانا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية فى مهمة وطنية لاستكشاف الأوضاع هناك قبل مباراة المنتخب الوطنى الأول يوم 10 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.

 وتوجّه الصقر أحمد حسن لمطار القاهرة فى الموعد المُحدد للسفر إلى جنوب إفريقيا ومنها يستقل طائرة أخرى إلى بتسوانا لكنه فوجئ برفض الخطوط الإثيوبية سفره، رغم أن مدير المنتخب قدّم لمسئولى الخطوط الإثيوبية ما يُفيد أنه فى مهمة وطنية.

 وأكد مسئولو الخطوط الإثيوبية للصقر أن لوائح الشركة تمنع سفر أى فرد ضمن أفواجها إلا إذا كان يملك تأشيرة دخول البلد التى يقصدها، وشددوا على أن هناك اتفاقية بين وإثيوبيا تسمح بسفر المصريين على الخطوط الإثيوبية كأفواج وليس كأفراد، لتفشل محاولات الصقر فى إنهاء الأزمة ويضطر بعدها لإلغاء الرحلة.

 وأبدى أحمد حسن غضبه الشديد من تصرف مسئولى الخطوط الإثويبية، واصفًا ما حدث معه بـ”التعنت” الغريب غير المفهوم.

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