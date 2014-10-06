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«الداخلية» السعودية تؤكد نجاح الخطط الأمنية للحج

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، اللواء منصور التركي، نجاح الخطط الأمنية لموسم الحج.

وأشار التركي، في المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في موسم الحج، والذي عقد بمقر الأمن العام بمنى اليوم إلى تمكن حوالى مليون و400 ألف حاج حتى الأن من إنهاء نسكهم برمى الجمرات والتوجه إلى المسجد الحرام والمغادرة للمتعجلين بمتابعة وإشراف من رجال الأمن الذين تمكنوا من إدارة هذه الحشود وتنظيمها والمحافظة على سلامتها.

وقال اللواء التركي: «تمكنا من المحافظة على الأمن وسلامة الحجاج خاصة سلامة الحشود في جميع المواقع التي كانت تشهد حشودا، كمسجد نمرة، وجبل الرحمة والمشعر الحرام وأيضا عمليات الدخول من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى في صباح اليوم العاشر، حيث كانت هذه المرحلة تمثل أحد أهم المهام الأمنية خاصة أن هناك تدفقا كبيرا من الحجاج لقصر المسافة من مزدلفة إلى منى وكان هناك كثافة عالية في السيارات الناقل للحجاج وأيضا كثافة عالية في حركة المشاة، حيث كانت مهمة رجال الأمن أن يتم الفصل بين حركة المركبات وحركة المشاة بما يضمن سلامة الحجاج المشاة بالدرجة الأولى».
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