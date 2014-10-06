تطعيم 8 ملايين طفل باكستاني ضد الشلل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية، وضمن مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم؛ أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، والتي تكللت بالنجاح في تطعيم ثمانية ملايين وسبعة وستين ألفاً ومائتين وستة وتسعين طفلاً باكستانياً ضد مرض شلل الأطفال.

نجاح كبير

وأشارت إدارة المشروع إلى أن حملة الإمارات للتطعيم واصلت نجاحها الكبير في تنفيذ حملات التطعيم بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح واستطاعت أن تتجاوز أعداد الأطفال المستهدفين بحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للشهر الثالث على التوالي وبنسبة عالية في 25 منطقة بتلك الأقاليم حيث تمكنت من خلال تنفيذ حملاتها خلال الأشهر الماضية بتطعيم 8067296 طفلا، منهم 3048669 طفلاً تم تطعيمهم خلال شهر يونيو، و2038831 طفلاً تم تطعيمهم خلال شهر يوليو، و 2979796 طفلاً تم تطعيمهم خلال تنفيذ حملات شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي تنفيذ حملات التطعيم المخطط لها وبشكل مكثف لتطعيم أبناء النازحين وسكان المناطق القبلية الذين لم ينالوا جرعات التطعيم منذ عدة سنوات ويعانون من ارتفاع نسبة إصابة أبنائهم بمرض شلل الأطفال.

ونجحت هذه الحملات في تطعيم مليونين وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وتسعين طفلاً من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات في 23 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح، وهي المناطق التي سجلت فيها نحو 95 بالمئة من عدد الإصابات بشلل الأطفال التي اكتشفت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الأشهر الماضية من عام 2014 والتي بلغت 187 حالة إصابة بالمرض.

نتائج

وكشفت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال شهر أغسطس الماضي حيث أسفرت تلك النتائج المحققة عن تطعيم 2329226 طفلاً في 11 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وتطعيم 650570 طفلاً في 12 منطقة بإقليم المناطق القبلية فتح، وقد بلغ إجمالي مجموع الذين تم تطعيمهم 2979796 طفلاً، حيث نفذت حملات التطعيم أكثر من عشرة آلاف من فرق التطعيم الثابتة والمتنقلة وفرق التدقيق والمتابعة والإشراف، وتم خلالها استخدام خيارين لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال، الأول من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية، والثاني من خلال فرق التطعيم المتنقلة التي خصصت لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسة، كما تم فتح مواقع متنقلة للتطعيم في مخيمات النازحين وعلى الطرق والمراكز الحدودية الفاصلة بين المناطق والمدن.

تنسيق وتعاون

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي أن التنفيذ الميداني لحملات التطعيم تم بتنسيق وتعاون مشترك بين إدارة المشروع الإماراتي وقيادة الجيش الباكستاني وبمشاركة أطباء وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم، حيث حرصت جميع الجهات المشاركة على تعزيز نجاح الحملة ودعم جهود فرق التطعيم والتأمين وتخطيط وتنظيم عمليات إعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين، مشيرة إلى أن تنفيذ حملة الإمارات للتطعيم يتم وفق الخطة المحددة لها والجدول الزمني المعتمد بالتزامن مع تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتوعية وتنبيه السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من شلل الأطفال تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل».

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن النجاح الكبير لحملة الإمارات للتطعيم في إيصال اللقاحات وتطعيم أكثر من ثمانية ملايين طفل باكستاني ضد مرض شلل الأطفال منذ انطلاق الحملة يبرهن للعالم بأن الجهود والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فعالة ومتميزة في تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة وتعزيز تنمية صحة الإنسان وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما يؤكد الدور القيادي لدولة الإمارات في مساعدة أبناء الشعوب الفقيرة والمحتاجة ودعم الجهود الدولية وبرامج هيئة الأمم المتحدة لوقاية المجتمعات من الأمراض والأوبئة والأزمات والكوارث وتأمين الحياة الكريمة للإنسان.

وأكدت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان على أهمية مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في أصعب وأكبر المناطق الحاضنة له في العالم .. ومؤشرات النجاح الاستثنائي التي بدأت منذ اليوم الأول لإطلاقها تدل على مدى تقدير ومحبة أبناء الشعب الباكستاني وثقتهم الكبيرة في ما تقدمة الأيادي البيضاء للقيادة الإماراتية الرشيدة لهم، حيث تميزت حملة الإمارات للتطعيم بنسبة نجاح عالية وإقبال كثيف من قبل أهالي المناطق المستهدفة للاستجابة للحملة والمبادرة إلى تطعيم أطفالهم من خلالها، مؤكدين ثقتهم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لا تقدم لهم إلا عطاء الخير ولا تسهم بجهد إنساني إلا بما فيه منفعتهم ومنفعة أبنائهم.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد جددت تحذيراتها من خطورة انتشار وباء شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية التي سجلت في عام 2011 أعلى عدد من حالات شلل الأطفال في عشر سنوات ما مجموعه 198 حالة، وسجلت في عام 2012 ما مجموعه 58 حالة، وسجلت في عام 2013 ما مجموعه 93 حالة، كما سجلت في أول سبعة أشهر من هذا العام 187 حالة، حيث تعد باكستان واحدة من ثلاث دول فقط في العالم لا يزال شلل الأطفال متوطناً فيها.

نجاح استثنائي

قال الدكتور ضياء رحمن خليل مسؤول الصحة في منطقة هانغو الباكستانية إن دولة الإمارات نجحت في تنفيذ حملات التطعيم في إقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح التي كان من الصعوبة الوصول إليها وفشلت حملات التطعيم السابقة في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن سر نجاح تنفيذ حملة الإمارات للتطعيم يرجع إلى أن دولة الإمارات معروفة لدى جميع سكان هذه المناطق ، وهو الأمر الذي نتج عنه ثقة وتعاون من سكان هذه المناطق مع فرق التطعيم التي تعمل ضمن حملة الإمارات للتطعيم، ما أسفر عن النجاح الاستثنائي والكبير في تنفيذ الحملة وتحقيق نتائج إيجابية لم تتحقق في الحملات السابقة.

كما أشاد بالخطط والاستعدادات وتوفير التجهيزات التي سبقت إطلاق الحملة وجاهزية الكوادر البشرية العاملة في فرق التطعيم، مشيراً إلى أن التنسيق الجيد منذ وقت مبكر والاستعدادات الفنية والإدارية التوعوية والإرشادية اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة أسهمت في العمل بصورة مثالية.