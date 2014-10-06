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استطلاع دولي: لندن هي المدينة الأنسب للباحثين عن عمل

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استطلاع دولي: لندن هي المدينة الأنسب للباحثين عن عمل استطلاع دولي: لندن هي المدينة الأنسب للباحثين عن عمل

– أرشيفية

كشف  بحث إستطلاع  دولي خضع له أكثر من 200 ألف شخص، أن لندن هي الملاذ الأول  في العالم للباحثين عن عمل.

وأعرب واحد من كل ستة مشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الانتقال إلى العاصمة البريطانية لضمان حصولهم على وظيفة.

وصنف المشاركون في الدراسة التي أعدتها مجموعة بوسطن كونسلتنغ وموقع توتال جوبز، لندن قبل نيويورك وباريس من حيث وجهة البحث عن عمل، في الوقت الذي احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كالدولة الأكثر اجتذابا للباحثين عن عمل من جميع أنحاء العالم.

وأظهر المسح أن ثلثي الباحثين عن عمل تقريبا يريدون التوجه إلى خارج بلادهم، في حين تقتصر هذه النسبة في بريطانيا على 44 في المائة فقط.

وقال مايك بوكر من توتال جوبز: “هذا التقرير يرسخ سمعة لندن كمدينةعالمية حقا، ليس لأنها تقدم فرص العمل في عدد من المجالات بل لأنها تضم بعضا من أهم مناطق الجذب الثقافية في العالم ولهذا من غير المفاجئ أن يرغب الناس من جميع أنحاء العالم بالمجيء إلى هنا للعمل”.

وشملت الدراسة أشخاصا من 189 دولة، بينهم عاطلون عن العمل وموظفون ومن يعملون بشكل مستقل وطلاب، فضلا عن أشخاص يبحثون بشكل جدي عن عمل وآخرين لا يبحثون لكنهم منفتحون على أي فرص جديدة وأشخاص لا يبحثون عن عمل جديد في الوقت الحالي.

 

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