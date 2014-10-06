أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس بعثة الحج المصرية يعود للقاهرة الأربعاء بعد اطمئنانه على أوضاع الحجاج

Google+ Print
رئيس بعثة الحج المصرية يعود للقاهرة الأربعاء بعد اطمئنانه على أوضاع الحجاج رئيس بعثة الحج المصرية يعود للقاهرة الأربعاء بعد اطمئنانه على أوضاع الحجاج

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يعود إلى القاهرة بعد غد الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية بعد تفقده الحجاج المصرين والاطمئنان على الخدمات التى تم تقديمها لهم بالتعاون بين بعثات الحج النوعية وبين السلطات وعقب ختام موسم حج ناجح واختتام موسم الحج وبدء عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

وكان وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية قد أشاد فى كلمة رؤساء وفود حج هذا العام من مختلف دول العالم بدعوة خادم الحرمين الشريفين للعلماء والمفكرين بعقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب و تحذيره الواضح الشجاع، للشرق والغرب من خطر الإرهاب ، وأنه لا دين ولا وطن ولا عهد له ، وأنه يأكل من يدعمه ودعم التعاون للتصدي للإرهاب الأسود من جذوره.

كما أشاد وزير الأوقاف خلال الاحتفال بمنى بتبني خادم الحرمين الشريفين ودعمه لحوار الحضارات وترسيخه لأسس التعايش السلمي و المشترك بين البشر جميعًا في ضوء الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب استيعابًا لروح الحضارة الإسلامية السمحة، مؤكدًا إن ذلك هو نفس المنهج الذي يسير عليه الأزهر الشريف الذي شرف بقبول خادم الحرمين الشريفين واستحقاقه للدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية تقديرًا لجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما أكد وزير الاوقاف ان بدأت تخطو خطوات التقدم والازدهار مع استحقاقات خريطة المستقبل مثمنا موقف المملكة العربية السعودية الداعم والمؤيد لمصر وشعبها.

وعقد رئيس بعثة الحج الرسمية عدة لقاءات مع رؤساء البعثات النوعية لمتابعة أوضاع الحجاج المصرين وقام بعدة زيارات ميدانية لمخيمات الحجاج في منى للتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

كما التقى بعدد من وزراء الحج ورؤساء بعثات الحج الاسلامية والعربية لاستعراض علاقات التعاون الثنائى والقى كلمة فى مؤتمر الحج السنوى حول رعاية الحجاج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري