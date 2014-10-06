رئيس بعثة الحج المصرية يعود للقاهرة الأربعاء بعد اطمئنانه على أوضاع الحجاج

يعود إلى القاهرة بعد غد الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية بعد تفقده الحجاج المصرين والاطمئنان على الخدمات التى تم تقديمها لهم بالتعاون بين بعثات الحج النوعية وبين السلطات السعودية وعقب ختام موسم حج ناجح واختتام موسم الحج وبدء عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

وكان وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية قد أشاد فى كلمة رؤساء وفود حج هذا العام من مختلف دول العالم بدعوة خادم الحرمين الشريفين للعلماء والمفكرين بعقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب و تحذيره الواضح الشجاع، للشرق والغرب من خطر الإرهاب ، وأنه لا دين ولا وطن ولا عهد له ، وأنه يأكل من يدعمه ودعم التعاون للتصدي للإرهاب الأسود من جذوره.

كما أشاد وزير الأوقاف خلال الاحتفال بمنى بتبني خادم الحرمين الشريفين ودعمه لحوار الحضارات وترسيخه لأسس التعايش السلمي و المشترك بين البشر جميعًا في ضوء الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب استيعابًا لروح الحضارة الإسلامية السمحة، مؤكدًا إن ذلك هو نفس المنهج الذي يسير عليه الأزهر الشريف الذي شرف بقبول خادم الحرمين الشريفين واستحقاقه للدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية تقديرًا لجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما أكد وزير الاوقاف ان مصر بدأت تخطو خطوات التقدم والازدهار مع استحقاقات خريطة المستقبل مثمنا موقف المملكة العربية السعودية الداعم والمؤيد لمصر وشعبها.

وعقد رئيس بعثة الحج الرسمية عدة لقاءات مع رؤساء البعثات النوعية لمتابعة أوضاع الحجاج المصرين وقام بعدة زيارات ميدانية لمخيمات الحجاج في منى للتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

كما التقى بعدد من وزراء الحج ورؤساء بعثات الحج الاسلامية والعربية لاستعراض علاقات التعاون الثنائى والقى كلمة فى مؤتمر الحج السنوى حول رعاية الحجاج.

أ ش أ