رئيس إثيوبيا: العلاقات تحسنت مع مصر بعد تولي السيسي مقاليد الحكم

أكد الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي، أن علاقة بلاده مع مصر شهدت “نقلة كبيرة” وستكون هناك “تفاهمات كبيرة معها بشأن الاستفادة من مياه النيل”.

وقال الرئيس الإثيوبي، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الجلسة المشتركة للدورة الرابعة للبرلمان الإثيوبي والمجلس الفيدرالي الإثيوبي أن لعلاقات بين البلدين شهدت تحسن كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد مشيرا ان تفاهمات كبيرة حول الاستفادة من مياه النيل ىستكون في وضع التنفيذ في القريب العاجل.

وأضاف تشومي، إن علاقة بلاده مع دول حوض النيل شهدت تطورا كبيرا، كما أن علاقتها بمصر شهدت “نقلة كبيرة”، وستكون هناك تفاهمات بين البلدين بشأن الاستفادة من مياه النيل، من دون أن يتطرق إلى تلك التفاهمات.

كما عبر الرئيس الإثيوبي عن ارتياحه لـ”الإنجازات التنموية الكبرى” التي حققتها أديس أبابا، مشيرا إلى أن سد النهضة يعتبر من “أعظم المشروعات الإنمائية في إثيوبيا وتم إنجاز 40% منه”.