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تركيا تعتزم بناء سفينة إنزال برمائية بخبرات محلية

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تركيا تعتزم بناء سفينة إنزال برمائية بخبرات محلية تركيا تعتزم بناء سفينة إنزال برمائية بخبرات محلية

كتب : الأناضول الأربعاء 29-05-2013 18:08

أعلن "كوكهان كوسه أوغلو" رئيس مجموعة عمليات شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية "هافالسان"، عزم الشركة على بناء سفينة إنزال برمائية محلية الصنع بخبرات محلية، بدءًا بالتصميم وانتهاء بالبرامج الحاسوبية.

وأفاد "كوسه أوغلو"، أن الفكرة تأتي في إطار التوجه العام نحوالبرامج الوطنية في مثل هذه المشاريع، لتفادي استيراد التقنيات الأجنبية، مشيرا إلى أن أول سفينة حربية في إطار مشروع إنتاج السفن الحربية الوطنية قد سلمت عام 2011 وهناك 6 سفن أخرى ستسلم لاحقا.

وبين أنه في إطار مشروع السفينة الوطنية جرى لأول مرة تجهيز السفن التركية ببرامج حاسوبية مصنعة محليا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتكوين بنية تحتية وطنية لتأمين حاجة البحرية التركية من السفن، وكشف عن مشروع مستقبلي لتصميم طائرة مروحية تركية.

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