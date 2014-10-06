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بالفيديو “بدرية” يناشد السيسى مشاهدة فيلم “إنقاذ كلاسكيات السينما المصرية”

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بالفيديو “بدرية” يناشد السيسى مشاهدة فيلم “إنقاذ كلاسكيات السينما المصرية” بالفيديو “بدرية” يناشد السيسى مشاهدة فيلم “إنقاذ كلاسكيات السينما المصرية”

 وجه الفنان المصرى المقيم بأمريكا سيد بدرية  ندائا للرئيس عبد الفتاح السيسى لمشاهدة وعرض فيلمة ” إنقاذ كلاسيكيات السينما المصرية “، الذي منع من العرض في بأنر فاروق حسى وزير الثقافة السابق أيام نظام مبارك.

 و فى ندائه المنشورعلى صفحته بموقع فيس بوك قال بدرية .نداء إلي الرئيس :- استحلفك بالله و بحبنا لمصر و تاريخ مصر ان تضع يدك في يدي لوقف كارثة نهب و ضياع التراث السينمائى المصرى.، و إهمال الأفلام التسجيلية لحرب أكتوبر، و عدم ترميمها و عدم الحفاظ عليها من الضياع.

وأضاف .شاهد الفيلم الذي منع من العرض في مصر من وزير الثقافة المصرية أيام نظام مبارك “إنقاذ كلاسيكيات السينما المصرية “،

  بدرية قال ايضا .لقد شهدت السنوات الماضية أكبر الجرائم في تاريخ تراث مصر الفني سواء في السينما .. تم بيع أصول جميع الأفلام المصرية والمسئولون عندنا في حالة نوم عميق وغشاوة أفقدتهم القدرة علي أن يوقفوا هذه الكارثة بأي صورة من الصور .. تم تهريب جميع أفلام جريدة مصر السينمائية إلي أكثر من جهة بينها إسرائيل،وهي تمثل أهم وأخطر ذاكرة للأحداث الكبري في كل المجالات .. ولا أحد يعرف كيف تم تهريب هذه الوثائق التاريخية الهامة والتي جمعت رموز مصر في مائة عام منذ بدأت هذه الجريدة صدورها في الاسكندرية في عام 1912 علي يد المصور الفرنسي دي لاجارن.. أن الأحداث الهامة في تاريخ مصرتم تسجيلها في الجريدة السينمائية منذ عودة سعد زغلول من منفاه .. كيف تسرب هذا التاريخ وما هي العصابات التي قامت بذلك

 يذكر ان الفيلم وثائقي ،من إخرج و إنتاج سيد بدرية،ويشارك به المخرج العالمى مارتن سكورسيزي ،الفنانه مديحة يسري ،المخرج آرثر هيلر، ومن النقاد سمير فريد ،مصطفى درويش ،والاثرىزاهي حواس.

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موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017