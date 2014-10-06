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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن، اليوم الاثنين، أول أيام التداول.‏

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.10 نقطة بنسبة 1.49% لتسجل 6.80 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.84 دولار، بينما كان أقل مستوى لها ‏‏6.70 دولار‎.‎

وحافظت شهادات يداع “أوراسكوم تيليكوم” على مستواها عند 0.78 دولار، حيث كان أعلى ‏مستوى لها عند 0.79 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.76 دولار.‏

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 4.80 دولار، كما استقرت شهادات ايداع ‏أوراسكوم للإنشاءات عند 41.60 دولار.‏

أ ش أ

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