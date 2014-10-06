استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الاثنين، أول أيام التداول.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.10 نقطة بنسبة 1.49% لتسجل 6.80 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.84 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 6.70 دولار.
وحافظت شهادات يداع “أوراسكوم تيليكوم” على مستواها عند 0.78 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 0.79 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.76 دولار.
واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 4.80 دولار، كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات عند 41.60 دولار.
أ ش أ