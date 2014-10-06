قطر وحرب أكتوبر.. دورها كان الأضعف بين العرب ومزايداتها علي مصر مازالت مستمرة

كتب| السيد الحديدي :

ينحصر دور دولة قطر، خلال حرب أكتوبر في مجرد الدعم المالي الذي لم يتخطي 70 مليون أثناء ذلك.

وفيما يخص مزايدات دور الدولة الخليجية أكد عبدالله نصار، الأستاذ الجامعي والشاعر، أنه خلال مشاركته كعضواً رسمياً في مؤتمر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في عمان بالأردن دار حوار مع الوزير القطري للخارجية حمد بن جاسم.

كان الحضور المصري ممثلًا حينها برئاسة عمرو موسي وعدد من الوزراء، بحسب روايةنصار، بالإضافة لعدد من رجال الفكر والثقافة ضمن الوفد الرسمي وفي أثناء المناقشات الت دارت علي هامش الاجتماع تطرق الحوار إلي دور الدوحة في حرب أكتوبر والتي حاولت وقتها كسب دورا أكبر من حجمها في المنطقة العربية من خلال استضافة اجتماع الدول العربية الذ ، حيث سعت الدولة الخليجية وقتها إلي استضافة المؤتمر بجانب عدد من الدول الأخري ولكن في النهاية حسم الأمر وتم الاتفاق علي عقد المؤتمر في العام التالي بالقاهرة وحاولت الشقيقة الصغري قطر اختطاف المؤتمر بعروض الأموال أيضاً… وكان المؤتمر الأول قد عقد بالرباط ولكن حسم الأمر مما أثار غضب الجانب القطري.

وفي عَمان، توجه الوزير القطري حمد بن جاسم إلي قاعة المؤتمرات بمدينة الحسين وعقد مؤتمراً صحفياً وتحدث فيه عن دور قطر التاريخي وقال إذا كانت مصر قد حاربت وانتصرت في حرب أكتوبر المجيدة فنحن شركاء في هذا النصر فقد قدمنا الأموال ودفعنا للسلاح والعتاد ولا يجوز أن تدعي مصر أنها صاحبة الانتصار وتحقيق النصر.. وبدأ في توجيه الاتهامات لمصر بدون مناسبة وقال عليهم أن يدركوا دورنا أيضاً في نصر أكتوبر. وهو ليس حكرا عليهم.. يقول عبدالله نصار ، المشارك في ذلك المؤتمر كممثل ثقافي عن مصر، “انزعجت من كلام الوزير القطري في غير موضع وفي هذا المكان.. وفي توقيت لا علاقة له علي الاطلاق بذلك”.

> ووقفت وقلت له.. سيادة الوزير ربما قدمتم الأموال في حرب أكتوبر ولكن مصر وسوريا قدمت الدماء للشهداء والمصابين.. وهي اغلي من كل أموال الدنيا.. نحن نشكر كل الأشقاء الذين وقفوا معنا.. ولكن لا يجوز توجيه مثل هذه الكلمات بهذا الأسلوب.

> الرجال يا سيادة الوزير هم من صنعوا النصر وألحقوا الهزيمة بالعدو وغضب الوزير القطري.. وقلت له هل التطاول والاتهامات علي مصر لمجرد ان فشلت الشقيقة قطر في الحصول علي استضافة مؤتمر ثم تخرج لتتحدث عن الأموال ونصر أكتوبر.

> وقلت له انظر خلفك علي خريطة الوطن العربي.. ونظر وقال ما بها قلت له.. أين الشقيقة قطر علي الخريطة.. وأين مصر.. وقلت.. نحن نحترم كل الأشقاء ونشعر بالعرفان لكل دور ومساندة.. ولكني ليس بمثل هذا تدار العلاقات بالأشقاء من أجل مؤتمر تلقي بأطنان من الملح علي جروح مفتوحة..

> وما أشبه اليلة بالبارحة.. وأخشي ان نسقط في المستنقع القطري ويخرج علينا من يقول عن أي انجاز أو عمل نحققه انه تم بالأموال القطرية.

> أما عن دور الدول العربية في حرب أكتوبر وفقًا لحجم المساعدات العسكرية أو المادية فجاء كالتالي.

المملكة العربية السعودية: حيث أرسلت 2000 جندي سعودي إلي مصر خلال الحرب بالإضافة إلي دور الملك فيصل الصريح في إعلان قطع النفط عن الدول المساندة للعدو الإسرائيلي ولا ينسي في ذلك الدعم المالي.

الإمارات العربية المتحدة: ساعدت مصر بحوالي 100 مليون جنيه إستريليني وتهيأ جيش الإمارات للتحرك في أي وقت يطلب منه المشاركة الفعلية في القتال.

العراق: جعلت كافة الوحدات العسكرية تحت أمر القيادة المصرية والسورية ، بالإضافة إلي تقديم الفرقة الثالثة المدرعة من الجش العراقي والفرقة المدرعة السادية كما أرسلت أربعة أسراب ميج 21 وسوخوي7

>السودان: أرسلت السودان لواء مشاة للجبهة المصرية وحاربت القوات السودانية إلى جانب القوات المصرية كقوة مشتركة، يضاف إلي ذلك مساهمتها بشكل كبير في حماية ثغرات مهمة لولا وجودها لتسربت منها القوات الإسرائيلية.

>الجزائر: لا ينسي موقف الرئيس بومدين حينما وضع مئات الملايين تحت تصرف القيادة المصرية والسورية بجانب إرسال سرب الطائرات ميج 17و21، وسرب سوخوى 7 وكذلك لواء مدرع جزائرى والذي يحتوى على 3 فيالق دابات وفيلق مشاة ميكانيكية وفوج مدفعية ميدان وفوج مدفعية مضادة للطيران و7 كتائب للإسناد، وكان يتضمن أكثر من 2000 جندي وأكثر من 1000 ضابط، كذلك 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع، فقد هناك دعم مادى أيضا، حيث يذكر أن الرئيس الزائرى الراحل هواري بومدين قد وضع رقما كبيرا من ملايين الدولارات للإتحاد السوفي.

الكويت: استقبلت أراضيها لواء جوي مصري لتدريبه كما أرسلت لواء اليرموك للمشاركة في العمليات العسكرية.

ليبيا: ووضعت كل ما بحوذتها في المعركة وكان 54 طائرة ميراج.

قطر: 70 مليون جنيه