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أمن إسكندرية يستخدم القنابل المسيلة وطلقات الصوت لتفريق مظاهرة للإخوان

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أمن إسكندرية يستخدم القنابل المسيلة وطلقات الصوت لتفريق مظاهرة للإخوان أمن إسكندرية يستخدم القنابل المسيلة وطلقات الصوت لتفريق مظاهرة للإخوان

أرشيفية

قامت قوات الأمن المركزى،  بإطلاق عدد من القانبل المسيلة للدموع، وإطلاق طلقات تحذيرية، لتفريق العشرات من جماعة الإخوان، والذين قاموا بقطع كوبرى أحمد عرابى الواقع بالمهندسين.
> نجحت القوات بالفعل من تفريق المسيرة، التى قامت بمحاولة الرد على قوات الشرطة بإطلاق الالعاب النارية تجاههم، فيما تقوم قوات الشرطة حالياً بمطاردتهم فى عدد من الشوارع الجانبية.

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