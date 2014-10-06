رئيس أركان السوري الحر في جولة أوروبية لبحث مواجهة “داعش” برًا

قال جمال أبو حذيفة المستشار السياسي لهيئة قيادة أركان الجيش السوري الحر، إن رئيس الأركان العميد عبد اللاه البشير يقوم حاليا بجولة أوروبية لعرض خطة هيئة الأركان لمواجهة “داعش” برا وتتضمن احتلال الأماكن التي يسيطر عليها.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أوضح أبو حذيفة، أن الجولة التي بدأت يوم الجمعة الماضي وتنتهي الخميس المقبل، وتشمل العديد من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وتحفظ أبو حذيفة على ذكر أسماء الدول وأجندة الزيارة، لدواع أمنية، مكتفيا بقوله: “الجولة تشمل دولا تشارك في التحالف، وتهدف إلى عرض خطة قيادة الأركان لإحلال مكان تنظيم داعش في المناطق التي يسيطرون عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه قيادة الأركان في الهجوم البري”.