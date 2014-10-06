لأول مرة.. مطروح تدعم الحماية المدنية بتقنيات عالمية للكشف عن المتفجرات بتكلفة 2.5 مليون

أكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، بأن محافظ مطروح، صدق على شراء أحدث الأجهزة فى العالم للكشف عن المفرقعات والأجسام الغريبة لإدارة الحماية المدنية بمبلغ 2.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لسنة 2014/2015 وذلك فى إطار خطة محافظة مطروح، لدعم وتطوير قطاع الحماية المدينة وتوفير الأجهزة الحديثة ضد أخطار الحرائق والحوادث.

ومن جانبه أكد المحافظ بأن محافظة مطروح، تعد من أولي المحافظات التى قامت بشراء هذه الأجهزة الحديثة لتطوير إدارة الحماية المدنية وذلك للحفاظ على أرواح أفراد الحماية المدينة والمواطنين من الأخطار التى تتعرض لها مصرنا الحبيبة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة فى دعم قطاع الأمن الذي يأتي فى مقدمه سياسات الدولة فى تجهيز أفراد الأمن بأحدث المعدات التى تواكب الأحداث السريعة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة.

كما أكد أن محافظة مطروح، من أهدي المحافظات فى الجمهورية، أمنياً وذلك بفضل واعي أبنائها وحرصهم على تقديم نموذج مشرف لباقي المحافظات فى حب الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.