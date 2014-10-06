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رئيس الوزراء الفرنسي: بريطانيا ستخسر الكثير إذا أدارت ظهرها لأوروبا

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حذر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في خطاب في لندن، أمام رجال أعمال، الإثنين، من أن بريطانيا ولاسيما قطاع المال فيها «ستخسر الكثير إذ أدارت ظهرها لأوروبا».

ووعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، في 2017، تحت ضغط أعداء أوروبا في معسكره المحافظ.

وقال فالس، وسط مكتبة جيلدهول: «أعرف أن لديكم استحقاقات، خلال السنوات المقبلة، قد تؤدي بكم إلى التعبير عن رأيكم حول مصيركم ومستقبلكم، وأقولها لكم صراحة وبصدق: فرنسا تأمل أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي»، وأضاف أن «المملكة المتحدة ولاسيما حي الأعمال ستخسر الكثير إذا أدارت ظهرها لأوروبا».

وتابع: «قلت ذلك هذا الصباح لرئيس وزرائكم ديفيد كاميرون وسأقولها عصر اليوم لايد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض».

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