«بوتين» يناقش سبل مواجهة «داعش» مع مجلس الأمن الروسي

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي لمناقشة من بين أمور أخرى، وقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا وسبل مواجهة تنظيم «داعش».

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى هشاشة نظام وقف إطلاق النار في أوكرانيا وخاصة في المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء، ديمتري ميدفيديف، ورئيس المجلس الاتحادي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس موظفي الكرملين، سيرجي إيفانوف، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، بالإضافة إلى وزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، وغيرهم من كبار المسؤولين الروس.

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