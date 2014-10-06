محلب يتفقد سير العمل بمستشفى بولاق الدكرور العام

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، بجولة فى مستشفى بولاق الدكرور العام، رافقه خلالها الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، والدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة.

واستهل محلب زيارته بجولة في محيط المستشفى لتفقد أحد الإنشاءات الجديدة بها، ثم انتقل الى قسم الاستقبال لبدء جولته في أقسام المستشفى.

وخلال الزيارة، سأل محلب، الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، عن موضوع مياه الصرف التي أغرقت المستشفى قبل أسابيع، وأجاب المحافظ مؤكداً أن المشكلة تم حلها في وقت سريع، مشيرا إلى أن هناك جهود تبذل لسد النقص في بعض التجهيزات لمنع تكرار تلك المشكلة مرة أخرى.

والتقى محلب في قسم الاستقبال بأحد الآباء الذي يصحب نجله، وهو ينزف، فسأله عن حالة إبنه، فأجاب الأب أن الإبن سقط من سطح مرتفع وأصيب في رأسه، فوجه محلب بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأثناء الجولة، التقى محلب بمأمور قسم بولاق الدكرور، وكذلك مدير المستشفى، وسألهما عما إذا كانت حوادث الاعتداء على الأطباء ما زالت تتكرر في المستشفى أم لا، فأجاب مدير المستشفى أن الحوادث لم تعد تتكرر، موضحا أن لباقة الأطباء في التعامل مع المرضى ساهمت في التقليل من هذه الحوادث بشكل كبير، ووجه محلب حديثه إلى مأمور القسم، قائلاً: «أي بلطجة غير مسموح بها على الإطلاق».

وتفقد محلب عدداً من أقسام المستشفى، مثل أقسام «العناية المركزة، والعظام، وغسيل الكلى، والأطفال، ووحدة العناية المركزة والقلب»، حيث توجه بالتهنئة للمرضى بالعيد، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

والتقى محلب في أحد أقسام المستشفى بأحد المرضى، وسأله عن حالته، فقال له المريض، إنه أحد أبناء القوات المسلحة على المعاش، ويلجأ للعلاج في هذا المستشفى لقربه من محل إقامته، وطلب من محلب التوجيه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وللمرضى في المستشفى فقال له محلب: «أنتم أبطالنا، اليوم عيدكم فهو ذكرى نصر أكتوبر، والمستشفى فيه أساتذة كبار، سيقومون بتقديم ما يلزمكم، وادعوا لمصر».

واستمع محلب إلى شكوى أحد المواطنين، والذي تعالج والدته في المستشفى من مرض القلب، والتي تمثلت في نقص بعض التجهيزات في المستشفى، مطالبا بتوفير كل ما يلزمها والإبلاغ عن أي نقص لتوفيره.

وأشاد محلب أثناء الجولة بنظافة المستشفى، متمنياً أن يستمر هذا المستوى من النظافة، وأن يكون أسلوبا متبعا فى كل المستشفيات.