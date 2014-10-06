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هوميلز لن يقبل عرضا من ناد لا يلعب كرة جميلة

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هوميلز لن يقبل عرضا من ناد لا يلعب كرة جميلة هوميلز لن يقبل عرضا من ناد لا يلعب كرة جميلة

حدد ماتس هوميلز نجم دفاع بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا شرطين للنادي الذي يرغب في الفوز بخدماته مستقبلا.

اللاعب المظفر بكأس العالم 2014 تحدث عن العروض العديدة التي وصلته في الآونة الأخيرة باعتباره واحد من أفضل المدافعين في كوكب الأرض حاليا.

وقال هوميلز لصحيفة كيكر الألمانية اليوم الاثنين: "أولا يجب أن يكون النادي اسمه أكبر من بروسيا دورتموند نفسه".

وتابع اللاعب صاحب الـ25 عاما "ثانيا يجب أن يقدم كرة قدم تعجبني.. لن أنتقل لناد مهما كان اسمه مادامت طريقته في اللعب لا توافق قناعاتي".

وأضاف هوميلز المطلوب في مانشستر يونايتد "في دورتموند، أجد بالضبط طريقة اللعب التي تعجبني".

وينتهي عقد هوميلز مع دورتموند في عام 2017.

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