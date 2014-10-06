بالفيديو.. تفاصيل ملحمة السويس فى حوار نادر للسادات مع قائد الجيش الثالث

معركة الصمود التى دارت احداثها فى شرق قناة السويس ،وخاضها الجيش الثالث تحت قيادة المشير احمد بدوى،أحدى أشهر ملاحم بطولات حرب أكتوبر المجيدة،ومع الإحتفال بالذكرى 41للانتصار ،نعيد نشر تفاصيل الحوار الذى تناول تلك الواقعه ،و تم بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات،والمشير أحمد بدوى ،خلال تكريمة فى مجلس الشعب.

شهادة بطل

وبدأ المشير احمد بدوى قائد الجيش الثالث كلمته أمام مجلس الشعب، عن ادعاءات العدو بخصوص حصار الجيش الثالث ،وقاليشرفنى ان اقرر امام سيادتكم ان شجاعة المقاتل المصرى وبطولته،قد برزت اثناء المعركة بشكل يدعو الى الاعجاب والتقدير، فعندما قطع طريق الامداد لمدينة السويس وقوات بدر فى سيناء بعد وقف اطلاق النار ،لم تتأثر معنوياتنا .،ظلت ارادتنا قوية ،وقد قاتلنا وتقدمنا الى مواقع جديدة فى سيناء …. واحبطنا محاولات العدو التى قام بها ،.خلال الايام 23 و 24 و 26 اكتوبر 1973 لدخول مدينة السويس ، بتلاحم رائع بين الشعب وقواته المسلحة .

وأضاف بدوى وعندما عزل عنا موقع كبريت ، صمد افراده وتمسكوا به ،وتشبثوا بكل شبر فيه ، رغم هجمات العدو المتفوقة المتكررة .، وواصلنا امدادهم بالقتال والنيران، واستمروا فى الدفاع عن موقعهم ،مؤكدين عزم وتصميم الجندى المصرى لأسمى معانيهم .

(هتف الحضور خلال كلممة بدوى تحيا مصر ، تحيا مصر ) قبل أن يكمل فيقول كما لا انسى قوة الجزيرة الخضراء ، تلك الجزيرة الصغيرة القابعة فى المدخل الشمالى لمدينة السويس.،ذات التاريخ المجيد منذ حرب الاستنزاف ، ظلت هذه الجزيرة الصغيرة على عهدها وعلى قوتها وصلابتها وصمودها .،ولم ينل منها العدو رغم كل المحاولات الطاحنة التى حاولها ضدها .

وأضاف بدوى واؤكد فى هذه المناسبة ان اؤكد لسيادتكم ،.أن قوات الجيش الثالث الميدانى ،مثلها مثل باقى افرع وتشكيلات القوات المسلحة ،على اتم استعداد لتنفيذ مهامها الجديدة ، التى كلفت بها بمنتهى العزم والأصرار ، والله يوفقنا لما فيه خير امتنا ووطننا ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السادات وبدوى وحوار كشف الأكاذيب الإسرائيليه

وعقب نهاية الكلمة وجه القائد العام للقوات المسلحه الرئيس السادات بعض الاسئلة للمشير أحمد بدوى لكشف المزيد من الحقائق عن إدعائات قائدة إسرائيل الكاذبة.

وسأل السادات : تبلغت اليك الأوامر الصادرة بالصمود … وادعى العدو ان السويس احتلت .. هل السويس احتلت ؟!!

وأجاب احمد بدوى : لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمرت جميع دبابته التى حاولت الدخول الى مدينة السويس وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل العدو منها ابدا

السادات : كانت قوات بدر تحت قيادتك حول ال 50 ألف بأسلحتها ومعداتها .. هل حافظت على المعدات والأسلحة

أحمد بدوى : حافظت على جميع معداتى واسلحتى وقاتلت العدو ورديت على جميع اشتبكاته بعنف وطورت الهجوم وعدلت مواقعى وكسبت اراضى جديدة

السادات : فى لحظة من اللحظات .. حين تصور العدو .. انه حاصركم وقطع عنكم الامدادات .. اصدرت اوامرى للقائد العام .. بأن تبقوا فى اماكنكم .. حتى ولو فنيتم .. هل حافظت على ابنائى الجنود والظباط

أحمد بدوى : حافظت على الجنود والظباط وصمدنا ولم ينل منا العدو وكان فى جميع اشتباكاته معنا ومحاولاته هو الخاسر … كان يخسر اكثر مما خسرنا .. ونتيجة لهذا لم يجرؤ العدو على اقتحام مواقعنا .. بعد ان كبدناه خسائر جسيمة ….

السادات : عاد ابنائى الجنود والظباط لاسرهم فى اجازات

احمد بدوى : معظمهم جميعا

السادات : للجيش الثالث الذى قيل عنه محاصر ، ولقائده احمد بدوى الذى رقيته وهو فى الحصار .. قائدا للجيش الثالث .. الجيش الثالث الذى حمى السويس .. الجيش الثالث الذى صمد وضرب اروع امثلة البطولة والفداء والصمود ولقائده احمد بدوى …له تقديرى وتقديركم جميعا تعبيرا عن تقدير الوطن كله

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الرئيس السادات أدى بعدها التحية العسكرية للمشير احمد بدوى قائد الجيش الثالث اثناء حرب اكتوبر فى مجلس الشعب