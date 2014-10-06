«الدستور» يدشن حملة جديدة للمطالبة بالإفراج عن 9 من أعضائه

أطلق حزب الدستور، الإثنين، حملة تحت عنوان «عيدهم في السجن»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من شباب الحزب القابعين في السجون منذ شهور، بتهمة «خرق قانون التظاهر».

واستعرض الحزب في حملته، صور الشباب والفتيات المعتقلين، وأسباب احتجازهم.

وقال الحزب، في بيان له، الإثنين، إنه بجانب المحبوسين الثمانية، يوجد عضوان آخران تجري محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«مظاهرة مجلس الشورى»، موضحا أنه تم إطلاق سراحهما أثناء نظر القضية، مشيرا إلى أن إجمالي الشباب المعتقلين هو تسعة شباب وفتاة هي «حنان الطحان»، المحبوسة منذ 21 يونيو في سجن النساء بالقناطر، بتهمة «المشاركة في مظاهرة أمام قصر الاتحادية».