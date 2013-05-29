نادي قضاة الإسكندرية يدعو “مرسى”للقاء الهيئات القضائيه لحل الأزمة القضاه

أطلق المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية , مبادرة تضمنت عدد من المقترحات التي من شأنها ان تضع حدا للمشكلة القائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية

وأقترح “أبو عيانة” تاجيل مجلس الشورى مناقشه قانون السلطه القضائية علي أن يتم التحضير لإقامة مؤتمر العدالة في أقرب لإبداءالهيئات القضائية رأيها في القانون وتعديلاته مع التأكيد علي مبدأ إستقلالية القضاء , مؤكدا ان موقف نادي قضاة الإسكندرية كان واضحا بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة الا ان النادي يضع مصلحة مصر فوق كل إعتبار .

كما دعا أبو عيانة , الرئيس محمد مرسي ,الي لقاء بنادي قضاة الاسكندرية, يشارك فيه رؤساء الهيئات القضائيه و رئيس نادي قضاه مصروممثلي أنديه القضاه والهيئات القضائيه في المحافظات و ممثلي القوي السياسيه و المجتمع المدني ، بحيث يكون يوماً للمصالحه الوطنيه يقوم فيه الرئيس بتدشين مرحله جديده يسودها المحبه .

وطالب أبو عيانة بوقف التصريحات من كل الاطراف وإنهاء حالة الاحتقان والتربص بين الاطراف مع تعزيز كل مظاهر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك .