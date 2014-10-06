محافظ القاهرة يتفقد تطوير ورفع كفاءة شارع عمر المختار

تفقد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة حي الزيتون والمطرية تفقد خلالها أعمال تطوير شارع عمر المختار الجاري تطويره وهو من المحاور الهامة حيث يربط بين شارع الكابلات والسواح.

وأصدر المحافظ تعليماته لكل من رئيسي حي الزيتون والمطرية لرفع كافة السيارات المتهالكة ونقلها إلى مخزن السيارات بالبساتين والتنبيه بالالتزام بانتظار السيارات في صف واحد فقط بجانب الرصيف للقضاء على الاختناقات المرورية.

كما شدد جلال على ازالة كافة الاعمدة الحديدية أمام العقارات التي يضعها البعض لحجز أماكن لسياراتم وعدم السماح نهائيا بتواجدهامما كان له أثر سيىء على حركة المرور والمشاة والمنظر الجمالي للأحياء.

أش أ