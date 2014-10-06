​​مصرع سيدة خنقا بسير ماكينة ري بالمنيا

لقيت سيدة بالمنيا مصرعها خنقا بسير ماكينة ري بقطعة أرض الزراعية الخاصة بعائلتها بمركز مغاغة شمال المنيا

حيث تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بمصرع عزة ج إ 37 سنة مقيمة شارونة متوفية نتيجة إصابتها بخنق في الرقبة.

وأكد شقيقها يدعى عبد الحكيم 40 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية أنه اثناء قيامهم بالعمل بأرضهم الزراعية وأثناء تواجد شقيقته بالقرب من الميكنة الزراعية التصق الآيشارب الخاص بها بسير الماكينة والتف حول رقبتها مما أدي إلي وفاتها في الحال مخنوقة.

تم نقل المتوفاة إلي مستشفي مغاغة العام وأكد الطبيب صحة رواية شقيق المتوفاة وأنه لاتوجد شبهة جنائية في وفاتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري إستخراج تصاريح الدفن.