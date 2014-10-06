تصريحات توتي بشأن الحكام تشعل غضب يوفنتوس

أبدى بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس رفضه للتصريحات التي أدلى بها فرانشيسكو توتي أيقونة روما عقب مباراة الفريقين مساء الأحد.

يوفنتوس وروما دخلا اللقاء وكل منهما لم يفقد أي نقطة في سباق الوصول لقمة جدول الدوري الإيطالي.

وخلال اللقاء حدثت أزمات تحكيمية عديدة، مثل احتساب ركلتي جزاء ليوفنتوس قال عنهما الخبير التحكيمي العربي جمال الشريف إنهما غير سليمتين، وكذلك احتسب الحكم هدفا للبيانكونيري به شبهة تسلل أقر بها مدرب الفريق نفسه ماسيمو أليجري.

بعد المباراة، ظهر توتي غاضبا من خسارة فريقه 3-2 بسبب ما أسماه "بالأخطاء التقليدية التي دوما ما تأتي في صالح يوفنتوس".

وعقب ماروتا "أحترم توتي كلاعب.. لكن تصريحاته غير مقبولة بأي شكل".

وتابع "في كل سنة يتم اتهام يوفنتوس بالأمر نفسه.. رغم أني أتذكر أن الحكم احتسب ركلة جزاء منذ عام ضدنا في مباراة روما وكانت أيضا جدلية، هذه الأشياء تحدث، وهذه المرة حدثت لصالحنا".