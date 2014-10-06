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البحرية الماليزية تعلن العثور على سفينتها المفقودة

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أعلن قائد البحرية الماليزية، عبدالعزيز جعفر، الإثنين، أن فرق الإنقاذ عثرت على سفينة قتالية تابعة للبحرية الماليزية فقدت قبالة بورنيو، قبل يوم واحد، وأكدت سلامة أفراد طاقمها السبعة.

وذكر جعفر أن ربان السفينة «سي.بي 90 إتش» أجرى اتصالا عبر الموجات الإذاعية بواحد من ستة زوارق شاركت في عملية بحث وإنقاذ قبالة ولاية صباح.

وكتب عبدالعزيز، على حسابه بموقع «تويتر»: «الطاقم والسفينة بخير، الحمد لله»، وتابع أن سفينتي إنقاذ توجهتا للموقع الذي صدرت منه الرسالة الإذاعية، ولكنهما واجهتا أمواجا عالية ورياحا قوية.

وأجرى القارب العسكري آخر اتصال مع قاعدته، صباح الأحد، في محيط جزيرة مينجالوم قبالة ولاية صباح، ونشرت ست سفن وطائرة واحدة ومروحيتان للبحث عن القارب وسط الأحوال الجوية السيئة.

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