أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بلايك لايفلي تكشف خبر حملها بطريقة معبرّة

Google+ Print

الإثنين 06-10-2014 18:38

كشفت الممثلة الأمريكية Blake Lively أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها الممثل Ryan Reynolds.

Lively البالغة من العمر 27 عاماً، والتي مضى على زواجها من Reynolds حوالي العامين، زفّت هذا الخبر إلى جمهورها من خلال صورة معبّرة تظهرها وملامح الحمل واضحة عليها.

وبعد إنتشار الخبر، إنهالت التعليقات على صفحة Blake الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث بارك لها العديد من النجوم، إلى جانب الجمهور الذي شاركها فرحتها، وتمنى لها السعادة والصحة.

يشار إلى أن Blake Lively تعرفت على Ryan Reynolds في العام 2010 حين كان متزوجاً من الممثلة Scarlett Johansson، وبعد طلاقه عاشا علاقة حب قوية، ثم تزوجا في الـ 2012 بولاية كارولينا الأمريكية.

 

أقوى تعليقات نجوم هوليوود في الإعلام

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي