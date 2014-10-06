بلايك لايفلي تكشف خبر حملها بطريقة معبرّة

كشفت الممثلة الأمريكية Blake Lively أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها الممثل Ryan Reynolds.

Lively البالغة من العمر 27 عاماً، والتي مضى على زواجها من Reynolds حوالي العامين، زفّت هذا الخبر إلى جمهورها من خلال صورة معبّرة تظهرها وملامح الحمل واضحة عليها.

وبعد إنتشار الخبر، إنهالت التعليقات على صفحة Blake الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث بارك لها العديد من النجوم، إلى جانب الجمهور الذي شاركها فرحتها، وتمنى لها السعادة والصحة.

يشار إلى أن Blake Lively تعرفت على Ryan Reynolds في العام 2010 حين كان متزوجاً من الممثلة Scarlett Johansson، وبعد طلاقه عاشا علاقة حب قوية، ثم تزوجا في الـ 2012 بولاية كارولينا الأمريكية.

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